Yemen'de kolera salgını bini aşkın cana sebep oldu

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de kolera salgınından bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 246 bin kişinin ise hala hasta olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de kolera salgınına ilişkin raporu açıkladı. Raporda, 26 Nisan tarihinden itibaren, bin 500 kişinin kolera hastalığından ötürü hayatını kaybettiği, 246 bin kişinin ise hala hasta olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca salgının Yemen'in 22 ilinden 21'ini vurduğu belirtilirken, hastalık hızının son iki ayda 10 kat arttığı vurgulandı. Öte yandan UNICEF'in temsilcisi Sherin Varkey, ölümlerin dörtte birinin çocuklardan oluştuğunu bildirdi.