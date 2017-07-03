Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yemen'de kolera salgını bini aşkın cana sebep oldu

Yemen'de bin 500 kişi kolera sebebiyle hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 04:15
Yemen'de kolera salgını bini aşkın cana sebep oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de kolera salgınından bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 246 bin kişinin ise hala hasta olduğunu bildirdi.
 
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de kolera salgınına ilişkin raporu açıkladı. Raporda, 26 Nisan tarihinden itibaren, bin 500 kişinin kolera hastalığından ötürü hayatını kaybettiği, 246 bin kişinin ise hala hasta olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca salgının Yemen'in 22 ilinden 21'ini vurduğu belirtilirken, hastalık hızının son iki ayda 10 kat arttığı vurgulandı.
 
Öte yandan UNICEF'in temsilcisi Sherin Varkey, ölümlerin dörtte birinin çocuklardan oluştuğunu bildirdi.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 04:15
  1. Yemen'de kolera salgını bini aşkın cana sepep oldu
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Yemen
  4. kolera
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyyar durak büfeler
    1. Seyyar durak büfeler
    2. Eğitim bilgilerini güncellemek için..
    3. Herkes merak ediyordu! Ne konuştukları..
    4. Plajda linç girişimi! Polis devreye..
    5. Kucka'da mutlu son
    6. Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün..
    7. Katar için 48 saat ek süre
    8. FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın aranan eşi..
    9. Enflasyon farkı bugün belli oluyor!
    10. Katil İsrail askeri katliama kalkıştı!..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump..
    12. TBMM polisi adaylarına kilit soru
    13. Savcı harekete geçti: Şehidin tabutunu..
    14. Fransa, İngiltere’yi haritadan çıkardı
    15. İstanbul Fatih’te helikopter destekli..
    16. Son dakika: Dört ülkeden flaş Katar..
    17. Savcı konuşulanları duyunca hemen..
    18. Adalet için yeniden yargılansınlar
    19. Provokatörler yeni kurbanlar istiyor
    20. Rusya ile sıcak temas sürüyor
    Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu
    Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu
    Böyle evlenme teklifi yaptı, 3 ay sonra boynunu kesti!
    Böyle evlenme teklifi yaptı, 3 ay sonra boynunu kesti!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'