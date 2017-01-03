Yemen'de Husi bölgesindeki üniversitelerde grev

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Yemen'de Husilerin kontrolündeki farklı şehirlerde bulunan 4 üniversitede dört aydır maaşlarını alamayan görevli ve akademisyenler greve başladı.

Yemen'de dokuz üniversiteyi tek bir kurum altında toplayan Üniversitelerarası Koordinasyon Konseyinin aldığı grev kararına başkent Sana'a, El-Hudeyde, Amran ve Zemar kentlerindeki 4 üniversite olumlu yanıt verdi.

Buna göre Sana Üniversitesindeki öğretim görevlilerinin sınav sorularını fakülte dekanlarına göndermediği, Öğretim Üyeleri Sendikasının grevi salı gününe kadar sürdürme, çarşamba ve perşembe günleri kısmi olarak eğitim faaliyetine ara verme, cumartesi günü ise kapsamlı greve başlama kararı aldığı belirtildi.

Karara karşılık Husilere bağlı Sana'a Üniversitesi yönetimi yayınladığı genelgede grev yapanları caydırmak için "görevlilerin ve akademisyenlerin yarı maaşlarının birkaç gün içinde ödenmesi" yönünde alınan karardan vazgeçileceği bildirdi. Üniversite rektörlüğünün ilerleyen günlerde her bir öğretim görevlisine aylık maaşının yarısını (yaklaşık 330 dolar) ödemesi planlanıyordu.