Yemen'de dengeler değişiyor mu?

Yemen'de Husiler tarafından öldürülen devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kurucusu olduğu Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avadi, Husilerle iktidar ortaklığına zorlanmak istemediklerini bildirdi.

Avadi, Husilerin bakanlıklar ile istihbarat teşkilatındaki yeni atamalarının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Husilerin iktidarına ortak olmaya zorlanmaksızın partinin geleceğini tayin edebilmeyi istediklerini ifade eden Avadi, parti üyelerinin bunun dışında bir şeye zorlanmalarını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Salih'in Husilerce öldürülmesinin partide "deprem" etkisi oluşturduğunu vurgulayan Avadi, önceliklerinin partinin birliğini muhafaza etmek ve ulusal değerlere bağlı kalmak olduğunu kaydetti.

Bazı yetkililerin Husilerle ortaklığa devam edileceği yönündeki açıklamalarına da değinen Avadi, bunların sadece o kişileri bağlayacağını ifade etti.

Avadi, parti olarak esirlerin ve tutukluların serbest bırakılması ve partiye ait binalar, menkuller ve basın kuruluşlarının geri alınması için çalışacaklarını aktardı.

Husiler, hükümet içinde önemli bakanlık ve görevlerde bulunan Salih yanlılarının görevine son verilmesini öngören bir dizi karar almıştı.

Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, Cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

HUSİLERDEN YENİ KARARLAR

Öte yandan Husiler, Salih yanlılarının görevine son verilmesini öngören bir dizi karar aldı. Husiler, hükümette görev yapan Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi'nden bakanları görevden alma ve meşru hükümetin kontrolündeki 4 ile vali atama kararı aldı.

Husiler, GHK'nin kurucusu devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 4 Aralık'ta öldürülmesinin ardından yönetimi tam olarak ele geçirme çabası içine girdi.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husiler ile Salih yanlıları tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Samad, bakanlıklar ile istihbarat teşkilatında bir dizi değişikliği öngören 30'u aşkın karar aldı.

Samad'ın aldığı kararlar doğrultusunda, Mahmud el-Cüneyd, Başbakanın Hizmet İşleri Yardımcısı, Hüseyin Abdullah Makbuli, Maliye Bakanı, Abdusselam Cabir, Enformasyon, Ahmed Abdullah Daris, Petrol ve Maden Bakanı oldu. Böylelikle Salih yanlısı maliye ve petrol bakanlarının görevine son verildi.

Salih yanlısı dışişleri ve sağlık bakanlıklarına dokunulmazken, Husi yetkililerden Hüseyin el-İzzi Dışişleri Bakanı Yardımcılığına atandı.

Alınan kararlar arasında meşru hükümetin kontrolündeki 4 ile vali atanması da yer aldı. Buna göre, Tarık Mustafa Selam Aden valiliğine, Ahmed Galip er-Rahvi Ebyen, Haşim Saad bin Ayud Sokotra ve Faysal Ahmed Haydar ise El-Mahvit valiliğine atandı.

Husiler ile GHK arasında tartışma konusu olmuş olan istihbarat teşkilatı başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Tümgeneral Abdurrab Cerfan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanlığı, Tümgeneral Abdulkadir eş-Şami Siyasi Güvenlik Teşkilatı Başkanlığına getirildi.

Sana ve El-Hudeyde üniversiteleri rektörlükleri ile Merkezi Denetim ve Muhasebe Teşkilatı başkanlıklarına da Husi yandaşları getirildi.

Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, Cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.