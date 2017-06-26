Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı

2014’ten beri Husilerin kontrolünde olan başkent Sana’nın kuzeyindeki Amran bölgesinde bir camide, bayram namazı sırasında Ansar Allah grubunun üyelerinden bir kişinin, cami içerisinde grubun sloganlarını kullanmaması konusunda kendisini uyaran bir kişiye ateş açtığını, çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Şii Husiler arasındaki çatışmalar 2014'ten bu yana sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) krizin barışçıl yollardan çözümüne ilişkin çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi.