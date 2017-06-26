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Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı

Yemen’in batısındaki Amran bölgesinde camilerden birinde bayram namazı sırasında Yemenli Husiler arasında çıkan çatışma sonucu 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 00:04
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı

2014’ten beri Husilerin kontrolünde olan başkent Sana’nın kuzeyindeki Amran bölgesinde bir camide, bayram namazı sırasında Ansar Allah grubunun üyelerinden bir kişinin, cami içerisinde grubun sloganlarını kullanmaması konusunda kendisini uyaran bir kişiye ateş açtığını, çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Şii Husiler arasındaki çatışmalar 2014'ten bu yana sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) krizin barışçıl yollardan çözümüne ilişkin çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 00:04
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