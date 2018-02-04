Yemen'de binlerce insan barınaksız kaldı

Ebyen'de Sığınmacılara Barınak Sağlama Komitesi Başkanı Ahmed Seyud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle Taiz ve batı sahil bölgelerinden kaçarak kente sığınan 2 binden fazla kişinin, barınaksız kaldığını ve yaşamlarını ağaçların altında sürdürdüklerini belirtti.

Söz konusu iç göçmenlerin durumunun trajik olduğunu, gıda ve ilaç sıkıntısı da çektiklerini ifade eden Seyud, "Bazıları, kendilerine samandan basit evler yaptı. Ancak bunlar ne soğuktan ne sıcaktan koruyor." dedi.

Çoğunluğunun ishal gibi çeşitli hastalıklarla boğuştuğunu söyleyen Seyud, bazılarının kronik ve psikolojik hastalıklar nedeniyle sıkıntı çektiğini kaydetti.

Seyud, uluslararası örgütler ile yerli ve yabancı insan hakları kurumlarına söz konusu iç göçmenlere yardım etme çağrısında bulundu.

Savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek evsiz ve işsiz kalan sığınmacıların çoğunun geliri olmadığını söyleyen Seyud, bu insanların yaşamak için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti.

Yemen'de uzun süredir devam eden savaş, yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine, ekonomik sıkıntılara ve yaygın hastalıklara neden oldu.