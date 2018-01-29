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Yemen'de ayrılıkçılardan hükümete istifa çağrısı

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi (SGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den, "Ahmed bin Dağr hükümetinin azledilmesi" yönündeki taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:56
Yemen'de ayrılıkçılardan hükümete istifa çağrısı

SGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hadi, "Akıl ve mantıkla hareket etmeye ve güneydeki halkın 'yolsuzluk yapan' bin Dağr hükümetinin azledilmesi yönündeki talebine kulak vermeye" çağrıldı.

Açıklamada, meşru hükümet, SGK'ye bağlı milislerle hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalardan sorumlu tutuldu.

"Hükümet güçlerinin, barışçıl gösteri düzenlemek isteyen halka ateş açarak karşılık verdiği" belirtilen açıklamada, "Halk, sözünü barışçıl yollarla söylemek için sokağa çıktı ancak bin Dağr hükümetine bağlı askeri güçler caddeleri trafiğe kapattı ve göstericiler üzerine ateş açtı. Halkımıza yönelik bu saldırı, bizi, hem onları hem de ulusal kazanımlarını korumaya sevk etti." ifadesi kullanıldı.

SGK, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, Aden'de durumun yatıştırılması için çalışmaya ve güneydeki halkın isteklerine kulak vermeye çağırdı.

Ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu "Siyasi Geçiş Konseyi", kurtarılan tüm bölgelerdeki destekçilerini, Aden kentine "yeterli hizmeti sunmayan" Ahmed bin Dağr hükümetinin istifasını talep etmek için pazar günü kentte toplanmaya çağırmıştı.

Aden'de SGK'ye bağlı güçlerle hükümete bağlı 3. Tugay arasında Hurmekser bölgesinde çatışmaların yaşandığı belirtilmiş ve SGK güçlerinin, Aden'deki hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:56
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