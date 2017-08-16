Yemen'dan Riyad'a operasyonlara devam edin isteği

Yemen meşru hükümetini destekleyen Temsilciler Meclisi üyeleri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Es-Selam Sarayı'nda Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği istişare toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin çağrısı üzerine Yemen halkı ve meşruiyetinden yana bir tutum sergiledikleri için koalisyon ülkelerine teşekkür edilen açıklamada, "Darbeye son verme ve devlet kurumlarını geri alma yönünde Cumhurbaşkanı Hadi'nin tüm icraatlarını desteklediğimizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Temsilciler Meclisi üyelerinin Husiler ve Salih yanlılarının meşruiyete karşı saldırılarını reddettiğine değinilen açıklamada, bazı bölge ülkelerinin Husiler ve Salih yanlılarını desteklemek gibi müdahalelerin kınandığı ifade edildi.

Koalisyon güçlerinin Husiler ve Salih yanlılarına yönelik hava saldırılarının sürmesinin istendiği açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in çözüm arayışlarının desteklendiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, ülkedeki darbenin sona ermesi için BM'ye Husiler ve Salih yanlılarına baskı yapması çağrısında da bulunuldu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerde kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.