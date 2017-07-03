Yemen sınırındaki çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askeri öldü

Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da, ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Macid bin Ahmed Abdurrahman ve Muhammed bin Ömer el-Adyani isimli 2 askerin öldüğü haberi yer aldı.

Husilerle çatışmalarda dün de bir asker hayatını kaybetmişti. Son kayıpla Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 26'ya yükseldi.