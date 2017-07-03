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Yemen sınırındaki çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askeri öldü

Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:09
Yemen sınırındaki çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askeri öldü

Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da, ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Macid bin Ahmed Abdurrahman ve Muhammed bin Ömer el-Adyani isimli 2 askerin öldüğü haberi yer aldı.

Husilerle çatışmalarda dün de bir asker hayatını kaybetmişti. Son kayıpla Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 26'ya yükseldi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:09
  1. YEMEN
  2. SUUD
  3. SUUD ASKERLERİ
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