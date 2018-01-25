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Yemen ordusu ülkede 6 bin mayın temizledi

Yemen ordusu sadece ülkenin kuzeybatısında bulunan Hacca bölgesindeki Midi şehrinde, Husi milisleri tarafından döşenen 6 bin civarında mayını temizledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:12
Yemen ordusu ülkede 6 bin mayın temizledi

Yemen Milli ordusu basın merkezi, Husileri, Kızıldeniz’e deniz ticaretini önlemek için binlerce mayın ve bubi tuzağı yerleştirmekle suçladı. Husiler daha önce isteklerinin yerine getirilmemesi halinde, Arap koalisyonunu Kızıl denizde ticareti engellemekle tehdit etmişti.

Yemen’in kuzeybatısında bulunan beşinci askeri bölgeden yarbay Ziyafullah Ahmet Salih, yalnızca Midi şehrinde 2 bin 616 anti-taşıt, 2 bin 268 anti -personel, 232 patlayıcı cihaz, 654 patlayıcı madde, 40 deniz mayının çıkarılarak imha edildiğini söyledi. Yarbay Salih, geçen birkaç gün içinde Milli ordunun, Husilerin Midi kıyılarına yerleştirdiği onlarca deniz mayınını etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Yemen Milli Ordusu’nun, Husilerden, bölgeye mayın döşemeye çalışan 10 mayın döşeme uzmanını öldürdüğü, birini de esir aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:12
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