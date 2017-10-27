Yemen nüfusu kolera vakası ile karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporda, Nisan 2017'den beri giderek artan kolera şüphesinde 2 bin 180 kişinin hayatının kaybettiği açıklandı.

NÜFUSUN 3'TE 1'İ ŞÜPHELİ

Hastaların yüzde 50'si, ölümlerin de yüzde 32'sinin çocuklardan oluştuğu ifade edilen raporda, koleranın Yemen'in 22 vilayetinden 21'inde yayıldığı, hastalığın görülmediği tek vilayetin ise adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.