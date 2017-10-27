Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yemen nüfusu kolera vakası ile karşı karşıya

Yemen'de 2017 yılı içinde 872 binden fazla kişide kolera vakası görüldüğü açıklandı.

27 Ekim 2017 Cuma 08:40
Yemen nüfusu kolera vakası ile karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporda, Nisan 2017'den beri giderek artan kolera şüphesinde 2 bin 180 kişinin hayatının kaybettiği açıklandı.

NÜFUSUN 3'TE 1'İ ŞÜPHELİ

Hastaların yüzde 50'si, ölümlerin de yüzde 32'sinin çocuklardan oluştuğu ifade edilen raporda, koleranın Yemen'in 22 vilayetinden 21'inde yayıldığı, hastalığın görülmediği tek vilayetin ise adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:40
  1. yemen
  2. kolera
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler