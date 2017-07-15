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Yemen Merkez Bankası Müdürü silahlı soygunda öldürüldü

Yemen’in Aden kentinde Merkez Bankası Müdürü Abdullah Salem Al-Naqib, milisler tarafından düzenlenen silahlı soygunda başından vurularak öldürüldü.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:58
Yemen Merkez Bankası Müdürü silahlı soygunda öldürüldü

Yemen’in Aden kentinde bulunan Merkez Bankası’na milisler tarafından silahlı soygun düzenlendi. Merkez Bankası Müdürü Abdullah Salem Al-Naqib, düzenlenen silahlı soygunda başından vurularak öldürüldü.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin kentteki milisleri desteklediği ileri sürüldü.



Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:58
  1. Merkez Bankası
  2. Yemen
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
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