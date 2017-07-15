Yemen Merkez Bankası Müdürü silahlı soygunda öldürüldü
Yemen’in Aden kentinde Merkez Bankası Müdürü Abdullah Salem Al-Naqib, milisler tarafından düzenlenen silahlı soygunda başından vurularak öldürüldü.15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:58
Yemen’in Aden kentinde bulunan Merkez Bankası’na milisler tarafından silahlı soygun düzenlendi. Merkez Bankası Müdürü Abdullah Salem Al-Naqib, düzenlenen silahlı soygunda başından vurularak öldürüldü.
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin kentteki milisleri desteklediği ileri sürüldü.