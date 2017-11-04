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Yemen kan gölüne döndü: 11 ölü

Salih yanlısı güçler ile Husiler, Sayyar köyündeki hükümet mevzilerine saldırı düzenledi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:02
Yemen kan gölüne döndü: 11 ölü

Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri ile girilen çatışmalarda Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerinden üst düzey 2 subay ve beraberindeki 11 kişinin öldüğü belirtildi. Toplar ve ağır makineli tüfekler ile saldırının püskürtüldüğü, Salih yanlısı güçlerden 201'inci Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Naci Muhammed Salih el-Arşi ve Albay Hamid Ali el-Matari ile beraberlerindeki 11 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 21:02
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