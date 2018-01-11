Yemen ile ilgili bilmeniz gereken 13 şey

Savaş, açlık, kıtlık ve hastalık kelimeleriyle yan yana anılan, Ortadoğu'nun en yoksul milleti olarak nitelendirilen Yemen'in tarihi bununla tamamen zıt bir görüntü arz ediyor.

Yemen ile ilgili, savaştan bağımsız olarak bilinmesi gereken bazı şeyler bulunuyor:

1. Şimdi Yemen olarak bilinen Arap Yarımadası'nın güney kısmı, eskiden coğrafyacılar tarafından Arabia Felix, yani "Mutlu, Bereketli Arabistan" olarak biliniyordu.

2. Yemen İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi birçok dinin ev sahibi. Güney sahilindeki Aden şehrinde en sembolik yapılardan biri, 1863 yılında İngilizler tarafından inşa edilen Anglikan kilisesi.

3. 2 bin yıldan uzun süredir ülkede barış ve selamet içinde yaşayan Yahudi toplumu, İsrailli yetkililer tarafından 1949 ile 1950 yılları arasında gizlice Tel Aviv'e yerleştirilmiş. Bu yerleştirme operasyona da "Sihirli Halı Operasyonu" ismi verilmiş. Yemen'de kalan Yahudilerin sayısı son zamana kadar 50'den azdı ve Sana'da hükümet koruması altında yaşamaktaydılar.

4. Yemen'in Moha şehri geçmişte kahve ticaretinin merkezindeydi. "Mocha" kahvesinin adı da bu şehirden geliyor.

5. Yemen, Arap Yarımadası'nde çok partili seçimlerin gerçekleştiği ilk bölge. Yemen vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı 1967'de verilmiş. Kadınlara bu hakkın tanınması ise 1990'lı yılları bulmuş. 1993 yılında 2 kadın parlamentoda temsil edilirken, 2001 yılında yerel seçimlerde 38 kadın seçimde ipi göğüslemiş.

6. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasındaki ana seyrüsefer yolunda olan Aden 124 yıl İngiliz kolonisi olarak kaldı ve 1963 yılında bağımsızlığını kazandı. Şehrin limanı, New York ve Liverpool'un ardından dünyanın en işlek 3. limanı konumundaydı.

7. Yemen'ın doğusundaki Hadramevt'te yer alan Şibam şehri "Arabistan'ın Manhattan'ı" olarak biliniyor ve UNESCO'nun dünya kültür mirası alanları arasında. Şehir tamamen çamur tuğlasından yapılan 500'den fazla gökdelen bezneri apartmana ev sahipliği yapıyor. 11 katlı bu kule-binalar dünyada inşa edilen ilk gökdelenler.

8. Yemen, Arapça'da Belkıs olarak bilinen Saba Melikesi'nin de yurdu. Kur'an ve İncil'de zikredilen bu isim, bölgede zamanın en önemli ve en kuvvetli krallığı olan Saba Krallığı'nın lideri. Günümüzdeki Marib'in bulunduğu bölgede yer almış olan krallığı milattan önce 1000 yılında hüküm sürdüğü düşünülüyor.

9. Saba Melikesi'nin hükmü altında yaşayan antik Saba halkının konuştuğu eski Sami kökenli dil, Yemen'in güney açıklarındaki Sokotra adasında halen konuşuluyor.

10. Yemen'in güney açıklarındaki Sokotra adası da doğal dünya mirası listesinde. Birçok nadir hayvan ve bitki türünün bulunduğu adadaki en meşhur türlerden biri de Ejder Kanı ağacı.

11. Yemen'in başkenti Sana'daki eski şehrin, Hz. Nuh'un oğlu Sam tarafından inşa edildiğine inanılıyor, bu da şehri dünyanın en eski şehirlerinden biri yapıyor.

12. Yemen'deki Daru'l Hacer, devasa bir kaya üzerine bina edilen sembolik bir yapı. Sadece üç katı dışarıdan görülebilen binanın, kayanın içine oyulan iki katı bulunuyor. 5 katlı bina geçmişte hanedan tarafından saray olarak da kullanılmış.

13. İslami geleneğe göre, saf Araplardan oluşan Kahtaniler'in kökeni de Güney Arabistan'a, günümüzdeki Yemen'e dayanıyor.

Mepanews