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Yemen hükumeti acil durum ilan etti

Yemen Başbakanı Ahmed Ubeyd bin Dagir ülkenin bütün bölgelerine yayılan kolera salgınını kontrol altına almak için birçok bölgede sağlık sektöründe acil durum ilan etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:42
Yemen hükumeti acil durum ilan etti

Bin Dagir, Abyan, Aden, Lahj ve Şabwa bölgelerindeki yerel otorite liderlerine hastaneler, ve sağlık merkezlerinde kolera vakalarının artışını kontrol altına almak için acil hazırlıklar yapma çağrısında bulundu. Yemen’de kolera salgınından ölüm sayısı bin 400 buldu.

Dünya Sağlık Teşkilatı WHO, 219 bin kolera vakasının tespit edilmesinden sonra salgını yavaşlatmak için çalıştığını açıkladı.

Nisan ayından itibaren Yemen’de 214 bin kişinin koleradan etkilendiği ve bin 400 kişinin koleradan hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:42
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