İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada yemek ihtiyacı nereden karşılanacak?

Manisa Valisi Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki görülen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası askerlerin yemek ihtiyacının Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle karşılandığını bildirdi.

18 Haziran 2017 Pazar 15:33
Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada yemek ihtiyacı nereden karşılanacak?

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.

Güvençer, şu bilgileri verdi:

"Bugünden itibaren geçici olarak askerlerin yemek ihtiyacı Valilik koordinesinde, Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte hazırlanıyor. 3 öğün olarak hazırlanan kumanyalar askerlere dağıtılıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları birimi uzmanlarından oluşan bir heyet, dün geceden bu yana çalışma halindeler. Kara Kuvvetler Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) heyeti ile Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor."

TEDAVİ ALTINDAKİ 44 ASKERDEN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 44 askerden 7'sinin daha taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda dün akşam yemeği sonrası bir grup askere baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulması olayıyla ilgili 590 askerin etkilendiği ve 372 Mehmetçiğin hastanelere sevk edildiği, Manisa Devlet Hastanesinde 22, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 7 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 8 olmak üzere 37 askerin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.


Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:33
  1. Manisa asker zehirlenmeleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakallardan burun kıllarına kadar ağda yapan kuaför
    1. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    2. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    3. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    4. Fotokapanla görüntülendiler
    5. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    6. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    7. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    8. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    9. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    10. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    11. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    12. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    13. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    14. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    15. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    16. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    17. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    18. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    19. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
    20. FETÖ'cü subayın 'maklube' pozu
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti