Yemek yedikten sonra bu 6 şeyi asla yapmayın!

1- Yemekten hemen sonra çay içmek

Yemeklerden sonra çay içmek demir emilimini engeller. Çaydaki tanen maddesinin yarattığı asit yiyeceklerdeki demir ve proteine bağlanır ve demir emilimini %87 azaltır.Demir eksikliği kansızlığa, baş dönmesine, güçsüzlüğe, aşırı yorgunluğa, soluk bir cilde, göğüs ağrısına, iştah kaybına, ellerin ve ayakların üşümesine neden olur.

2- Yemekten hemen sonra sigara içmek

Sigara içmek çok zararlı bir alışkanlıktır ama bir çok kişi bunu bilmesine rağmen içmeye devam eder. Özellikle yemeklerden sonra sigara içmenin keyifli olduğunu düşünürler. Fakat sigaradaki nikotin sindirim için çok önemli olan fazla oksijenin alımını engeller.Bu durumda vücut normalde daha fazla kanserojen emmiş olur. Araştırmacılar, yemekten sonra bir sigara içmenin 10 sigara içmeye eşit derecede zararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu alışkanlık bağırsak ve akciğer kanseri riskini de arttırır.

3-Yemek yedikten sonra spor yapmak zararlıdır

Mükemmel bir fiziğe sahip olmanın sırrı spor yapmaktır. Ama bu konuda zamanlama çok önemlidir. Yüzme veya kaya tırmanışı gibi sporları hemen yemek yedikten sonra yaparsanız kramplara veya tutulmalara yol açabilir. Ama eğer doğru zamanda doğru spor yapılırsa metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sistemini harekete geçirir.

Sindirim hayati önem taşır, organizma ve kaslar yeterli kan dolaşımına (kan dolaşımının %80’ine) maruz kaldığı zaman doğru şekilde gerçekleşir.

Yemekten hemen sonra spor yapmak kaslar ve sindirim sistemi arasında kargaşaya neden olur çünkü ikisi de kan dolaşımına ihtiyaç duyar. Eğer kan dolaşımı eşit şekilde bölünmezse ne yapılan egzersiz ne de sonraki etkisi hiçbir işe yaramaz.

Aç karnına spor yapmak da çözüm değildir. Spor yapmak ve kilo vermek için en iyi zaman yemekten bir saat sonradır.

4- Yemekten hemen sonra uyumak

Yemekten sonra şekerleme yapmak uyku sorunlarına, rahatsızlığa ve şişkinliğe yol açar. Yapılan araştırmalar yemekten sonra ne kadar uzun süre bekleyip yatarsanız felç riskinin o kadar azaldığını göstermektedir.

5- Yemekten sonra meyve yemek

Yemeğin hemen üstüne yenilen meyve, midenizin hava ile dolmasına sebep oluyor. Meyveyi yemekten 1 saat önce veya yemekten 1-2 saat sonra yemeniz sağlığınız açısından daha faydalı olacaktır.

6- Yemekten hemen sonra banyo yapmak

Yemekten hemen sonra alınan duş, kan akışını el ve ayaklara doğru çoğaltırken, mide etrafında kan akışını azaltır. Bu da sindirim sistemi açısından zararlıdır.