Yemek yediğinde yataklara düşüp, hastanelik oluyor!

Yemek, içmek kabusu oldu. 16 yaşındaki genç kız, nadir görülen hastalıktan dolayı bir şeyler yiyip içtiğinde yataklara düşüyor, hastanelik oluyor. Hastalığın semptomları arasında mide bulantısı, yemek yedikten sonra kusma, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybı yer alıyor.

Nadir görülen bir hastalıktan dolayı mide felci geçiren 16 yaşındaki kız, belki de bir daha yiyip içemeyecek. Daily Mail'de yayınlanan habere göre geçtiğimiz Ocak ayından bu yana yemek yemeyen Lily Tockisimli genç kıza gastroparezi teşhisi konuldu. Lily, son 2 yıldır baş dönmesi, mide bulantısı ve şiddetli karın ağrılarıyla mücadele ediyor.



16 yaşındaki kız normal bir şekilde yemek yediğinde, günlerce yatağa mahkum oluyor, sürekli kusuyor veya sindirim kanalında hayati tehdit oluşturan bir tıkanık oluşuyor. Bu nedenle Lily, bir tüp yoluyla ihtiyacı olan yağları ve vücudunun ememediği vitaminleri alıyor.

Hastalığına dikkat çekmek isteyen genç kız yaşadıklarını, "Yemek yiyebilmek için her şeyimi verebilirim. Karşınıza çok sevdiğiniz bir şeyi koyuyorlar ancak yemeniz yasak." sözleriyle anlattı.



11 hafta erken doğan Lily, doğduğunda tüple beslendi ve astıma yakalandı. Ancak 2 yaşına gelene kadar hastalığına teşhis konulamadı. Genç kızın semptomları ergenlik döneminde tekrar ortaya çıktı. Lily, şimdi mide duvarına takılacak tüp sayesinde yeniden yemek yiyebilmeyi ümit ediyor. Ancak operasyonun başarılı geçmeme ihtimali de var.

Gastroparezi nedir?



Kronik bir mide hastalığı olan gastroparezide mide normal bir şekilde boşaltılamıyor. Hastalığın semptomları arasında mide bulantısı, yemek yedikten sonra kusma, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybı yer alıyor.