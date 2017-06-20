Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
Manisa'da 800 askerin rahatsızlandığı 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nın yemek tedarikçi şirketi Rota Yemekçilik çalışanı, zehirlenmelerin nedeninin çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanılması olduğunu öne sürdü.20 Haziran 2017 Salı 20:40
Milli Gazete’ye konuşan şirket çalışanı zehirlenmelerin tavuğun dışarıda tutulup soğuk hava deposuna konmamasından kaynaklandığını söyledi. Pirinç pilavının buzluklara yerleştirilmediğini ve kokan ürünlerin tekrar ısıtılarak askerlere verildiğini iddia eden çalışan 'Biz de oradan yemek yemiyoruz' dedi.
Çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanıldığını, askerlerin bu nedenle zehirlendiğini savunan çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.
Tarihi geçmiş ve buzdolabında tutulması gereken malzemelerin ‘sistemsizlik’ten dolayı dışarıda tutulduğunu öne süren çalışan, özellikle ucuz malların tercih edilip alındığını anlattı.
'DENETİMDE DE SORUN VAR'
Denetimde büyük sıkıntıların olduğunu ve gıda tüzüğü noktasında Tarım İl Müdürlüğün denetim yapamadığını söyleyen çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.
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emirhan emir45 dk önce TABIKI DARBEDE OARMAGI OLAN GERCEK FETOCULETIN MALKARKBA EL KONMASI IYI OLDU FAKAT DIGER GARIBANKARI HESABI BILMEM NE BANJASINDA OKANKARIN VS DEGIL ESAS BU TORPILLI YEMEK SIRKETININ TUM MALLARINA EL KONSUN,KIM BILIR HANGI AKP LI VEKILIN GEDIKLISIDIR VEYA IS ORTAGIDIRBU OLAY KAPANIR AGA GOR BAK Teyyo 1 sa önce Amin gerçek ortada1 sa önce ha gitmizsin askere silah sıkmışsın ha gitmişsin para hırsından pis malzemeleri askere yedirip hakaretvari vatanhainleri gibi yılan suretinde bu vatanın askerlerine zehrini sinsice akıtmışsın bunun mazereti olamaz acırsanızzalime acınacak duruma düşersiniz...vesselam ErsinK2 sa önce Manisada tavuk ciftligindehastaliktan telef olan ölmüs tavuklari bu rota yemek sirketi alarak askerlere yedirdiler. Dogrusu bu.Bu yemek sirketi de iktidara yakin oldugu icin kapatilamayacak yalandan bir kac kisi tutuklanacak ve faaliyetine devam edecek. Ladin külyutmaz 2 sa önce Lanet olsunböyle sisteme bu millet çocuğunuyolda mı buldu FATİH CIHANGIRİSTANBULLU2 sa önce Yemek şirketiileORTAK MI!Kim bu kamuoyunu yanlış yönlendirme gayretkeşi Milletvekili irtibatli olduğu çevre mercek altina alinsin.Amaci ne bilinsin.Sorusturma ve yargı aşamasinda buapar topar" ÇOK BİLGİÇ"demecininamacı ne ! tarık2 sa önce allah belanı versin kılıçdaroğlu. Vatandaş3 sa önce Maalesef denetim yok,ben taşeron şirketteçalıştım ne fırıldaklar dönüyor ne yönetmelik rafa kaldırılmış. kendi isteğimle ayrılırken bile nedenini yazdırmadılar kendi istediklerini dayattılar. Kara murat3 sa önce Ayni fetö muamalesi gorsunler bu isi yapan itler Adalet peşinde3 sa önce Bu rota yemek şirketi çok kötü gıdalar kullaniyor ben de Diyarbakır çocuk hastalıkları hastanesi de çalışıyorum kokmuş et kullanıyorlar pirinci kokuyordu bunlar ak parti milletvekililleriyle ortaklıkları var