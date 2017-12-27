Yemek kartlarındaki düzenleme yeni yıla kaldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yemek kartları ve çeklerine ilişkin düzenleme konusunda, “Yıl başından hemen sonra tarafları bir araya getirerek makul bir komisyon oranı belirleyip piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlayacağız” dedi.

Tüfenkci, kabul sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Berger’in nezaket ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

AB İLE GÖRÜŞME OLUMLUYDU

AB ile yürütülen projeler ve eşleştirme projeleri özelinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Tüfenkci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve AB-Türkiye ilişkilerini genel çerçevede değerlendirdiklerini bildirdi. Tüfenkci, “AB’nin 15 Temmuz hain darbe girişimini anlama noktasındaki tutumunu, Türkiye’ye karşı yumuşama sinyalleri ve beklentilerini de genel anlamda konuştuk” ifadesini kullandı.

PİYASA SAĞLIKLI İŞLEYECEK

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, komisyon oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek kartları ve çeklerine ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

“Yemek kartlarıyla ilgili piyasada bir sıkıntı vardı. Komisyonların çok yüksek meblağlara varmasına ve bunun tekelci bir zihniyetle kötüye kullanılmasına ilişkin şikayetler bulunuyordu. Mevzuat noktasında eksiklikler vardı ancak mevzuat çıkarılmadan da neler yapılabileceğini konuştuk. Yıl başından hemen sonra tarafları bir araya getirip makul bir komisyon oranı belirleyerek piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlayacağız.”