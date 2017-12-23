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Yemek kartında uzlaşma sinyali

TÜRES, yemek çeki ve kartı komisyon oranlarının aşağı çekilmesi için yapacağını açıkladığı boykotu erteleme kararı aldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:59
Yemek kartında uzlaşma sinyali

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES), yemek çeki ve kartı komisyon oranlarının aşağı çekilmesi için yapacağını açıkladığı boykotu erteleme kararı aldı. Karar, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından alındı. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, “27 Aralık 2017 Çarşamba günü için almış olduğumuz 1 günlük boykot kararımızı konunun takipçisi olmak kaydı ile erteleme kararı almış bulunmaktayız” dedi. 

Bingöl, şunları kaydetti: “Gümrük ve Ticaret Bakanımız Tüfenkci ile yaptığımız görüşmede yemek çeki/kartı komisyon oranları sorununa karşı önemli adımlar atıldığını öğrenmemiz sektörümüz adına bizleri umutlandırmıştır. Konuyu ele almak için yemek çeki/kartı firmalarıyla bir araya geleceğiz. Bunun yanı sıra yemek çeki/kartı firmaları da devletin atacağı her adıma uyacaklarını ifade ettiler.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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