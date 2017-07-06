Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yemek kamyoneti tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir yemek fabrikasına ait kapalı kasa kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:20
Yemek kamyoneti tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (29) yönetimindeki 42 B 2776 plakalı kapalı kasa kamyonet, Kaymakam Virajı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ekin tarlasına devrildi. Yan yatan yemek aracının içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile birlikte Beytullah Y. (18), Arif Atçı (17), Fırat Ö. (21) ve Azmi G. (21) ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Arif Atcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yemek aracının, Yeşildağ Mahallesi’nde bir yemek organizasyonundan Beyşehir ilçe merkezine dönüş halinde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:20
  1. Antalya
  2. Konya
  3. Beyşehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da esnafa saldırmışlardı! Karar verildi
    1. İstanbul'da esnafa saldırmışlardı!..
    2. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    3. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    4. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    5. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    6. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    7. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    8. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    9. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    10. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    11. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    12. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    13. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    14. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    15. Çorum’da ekili arazide yangın
    16. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    17. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    18. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    19. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    20. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'