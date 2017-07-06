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'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının aranması yanlış'

İSO Endüstriyel Yemek Sanayii Komitesi Meclis Üyesi Bozdağ, yemek ihalelerindeki en büyük yanlışın alıcının ucuz fiyat beklentisi olduğunu belirterek "Ucuzluk değil kalite aranmalı. İlgili kurumlarca ham madde için belli standart getirilmeli" dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:24
'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının aranması yanlış'

İstanbul Sanayi Odası (İSOEndüstriyel Yemek Sanayii Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde artan toplu zehirlenme hadiselerine değinerek, alınabilecek tedbirleri sıraladı.

Yemek ihalelerindeki en büyük yanlışın "alıcının ucuz fiyat beklentisi" olduğunu dile getiren Bozdağ, bu ucuz fiyat beklentisinin fırsatçı yemek firmalarının ekmeğine yağ sürdüğünü vurguladı.

AA

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:24
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