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'Yemeğe düşen sineğin yenmesi hadisi' doğru mu?

Sosyal medyada başlayan tartışmalarıyla büyük ses getiren Caner Taslaman ve Ebubekir Sifil Habertürk TV'de canlı yayında tartışıyor. Tartışma konularından biri de sineğin yemeğe batırılması meselesi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:06
'Yemeğe düşen sineğin yenmesi hadisi' doğru mu?

Tartışılan konu güncelliğini her zaman koruyan bir konu. Prof. Dr. Caner Taslaman bir sinek hadisinden yola çıkarak bazı hadislerin Kur'an'a aykırı ve uydurma olduğunu iddia etti. Yrd. Doç Dr. Ebubekir Sifil ise bu konuya hadisin tamamını okuyarak cevap verdi. 

İşte o hadis;

 "Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur."(Ebû Dâvud, Et'ime 49; Buhârî, Tıbb 58, Bed'ü'l-Halk 14; İbnu Mâce, Tıb 31; Nesâî, Fera' 11)

 

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:06
  1. Yemeğe düşen sinek yenir mi
  2. Caner Taslaman
  3. Ebubekir Sifil
  4. Hadis tartışması
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