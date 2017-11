Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, yurt dışından gelen etler için helal et olmadığı iddialarına, “Bunlara çok dikkat eden bir iktidarız, yemediğim eti başkasına yedirmem” açıklaması ile cevap verdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et projesiyle temin edilen hayvanların Müslüman kasaplar tarafından duası ile kesileceğini belirterek, “Bazıları diyor ki ‘helal et değil’. Biz bunlara çok dikkat eden bir iktidarın bakanlarıyız, bunlar bizim için çok önemli. Ben yemediğim eti başkasına yedirmem” dedi.



Bakan Fakıbaba, Aydın’ın Germencik ilçesinde Tariş İncir İşletmesini ziyaretinde, ucuz et satışına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Projeye yönelik eleştiriler arasında, “bu etlerin helal olmadığına” yönelik iddialar bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, “Et, Avrupa’dan geliyor ve bizim oradaki kasaplarımız Müslüman arkadaşlar. Duasıyla bunlar kesiliyor. Bizim kontrolümüz altında. Ben yemediğim eti başkasına yedirmem. Allah da biliyor, çok samimiyim. Bizim zaten karşıladığımız, marketlere verdiğimiz yüzde 10’un bile altında. Biz ne istiyoruz, gariban insanlar, dar gelirli insanlar şu etten yiyebilsin” dedi.



PİRZOLA FİYATINA KARIŞMIYORUM



Fakıbaba, amaçlarının kimseyle rekabet etmek olmadığını, görevlerinin et satmak değil dar gelirlinin et tüketmesini sağlamak olduğunu dile getirerek gariban insanların kilogramı 40-45 liraya et almasını vicdanen kabul etmediklerini ifade etti.



8 marketin müracaat ettiğini söyleyen Fakıbaba, “Ama 81 ilde şubesi olan 2 market var. Malum olan marketler ve aynı fiyatı vermişler. Bizim görevimiz et satmak da değil, ama gariban insanın 40-45 liraya et alması vicdanımıza uymuyor, bu bizi rahatsız ediyor. Ben bonfile, pirzola fiyatına karışmıyorum. İsterse gitsin 200 liraya alsın, beni enterese etmiyor. Ben onun üzerinde durmuyorum ama dar gelirli insanların kullandığı kıyma ve kuşbaşı beni enterese ediyor. Onun için bu regülasyon sağlanıncaya kadar, fiyatlar normale dönünceye kadar” dedi.