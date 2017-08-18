Yem için hammadde ithalatında 'vergi' ayarı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yaş meyve-sebze arz zincirine ilişkin yapısal konuların yanı sıra hayvancılıkta yem maliyetleri, hayvancılık destekleme programları ve lisanslı depo kullanım modellerine ilişkin hususlar değerlendirildi.

HAMMADDEYE GÜMRÜK VERGİSİ

Toplantıda; et üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çeşitli yem hammaddelerine ilişkin gümrük vergilerinde düzenleme yapılmasına karar verildi.

TOPLANTININ ÖZETİ

Toplantı gündemi ve alınan diğer kararlara ilişkin özet bilgi şu şekilde:

"Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde ortalamada yüzde 25-30 seviyelerinde gerçekleşerek önemli maddi kayba neden olan fire oranlarını en aza indirmek ve lojistik süreçlerin genel kalitesini artırmak amacıyla tedbirler müzakere edilmiştir. Bu çerçevede, ürünlerin hasat sonrasında uluslararası normlara uygun tek ve çok kullanımlık ambalajlarla paketlenmesi, nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla frigorifik (soğutuculu) araçlarla taşınması ve perakende satış noktalarında soğutuculu reyonlarda sergilenmesi hususlarında yeni standartlar belirlenmiştir. Bu standartlarda zorunlu uygulamaya geçilmesine ve geçiş sürecinin yönetilmesine ilişkin kararlar alınmıştır.

Toptancı hallerinin modernizasyonuna ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilmiş ve atılması planlanan adımlar hakkında Komite’ye bilgi sunulmuş olup, kritik hususların karara bağlanması amacıyla takip eden ilk Komite toplantısının bu gündemle yapılması kararlaştırılmıştır.

Hayvancılık teşvik ve desteklerinin etkinliğini artıracak tedbir önerileri görüşülmüştür.

Lisanslı depoculuk uygulamalarına ve muhtelif depo kullanım modellerine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir. Komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirilmiştir."

Kaynak: Dünya