Yeditepe Üniversitesi’nden 'iş' için güçlü adım

Bu çerçevede Dale Carnegie tarafından tüm dünyada uygulanan Generation Next Programı, Yeditepe Üniversitesi’nde, 2017-2018 akademik yılında hayata geçirildi.

Öğrencilere iş hayatında başarılı olmanın beş anahtarı olan; özgüveni arttırmak, insan ilişkilerini geliştirmek, iletişim, liderlik becerilerini geliştirmek ve olumlu tutumu koruyarak stresi yönetiminin püf noktaları konularında eğitimler veriliyor. Generation Next, başvuran 500 öğrenci arasından, titizlikle yürütülen mülakatla seçilen 50 kişiyle gerçekleştiriliyor.

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürü Duygu Halifeoğlu, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak ve iş hayatında ön plana çıkmalarını sağlamak için gerçekleştirilen bu programın çok faydalı olacağını belirtti.