Yeditepe Üniversitesi, Dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında

Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric’in (Yeşil Ölçüm) 2017 değerlendirmesinde, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kurulan Green Metric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendiriyor. Yükseköğretim kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlayan platform, onları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralıyor.

Dünyanın bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan Green Metric’in bu yılki değerlendirmesinde Türkiye’den 24 üniversite yer aldı. Yeditepe Üniversitesi, değerlendirmede dünya genelindeki 619 üniversite arasında 225’inci sıraya yerleşerek Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında dördüncü, vakıf üniversiteleri arasında ise birinci oldu. Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk sırayı dünya genelinde 77’nci olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) alırken onu, 190’ıncı sıradaki Bülent Ecevit Üniversitesi ve 194’üncü sıradaki Ankara Üniversitesi takip etti.