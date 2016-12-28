Yediği dayak onu dünya şampiyonluğuna taşıdı

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Mersin'de 5 yıl önce 7 kişinin kendisini dövmesi üzerine dövüş sanatlarına merak salarak muay thai sporuna başlayan 15 yaşındaki Fevzi Kurt, Türkiye'de elde ettiği başarıların ardından ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda gençlerde birincilik kürsüsüne çıktı.

Okulda 7 kişinin kendisini dövmesi üzerine dövüş sporlarını öğrenmeye karar veren Fevzi Kurt, arkadaşlarının yönlendirmesiyle muay thaiye başladı.

Zamanla bu sporu profesyonel yapmaya karar veren ve antrenörü Ünal Alkayış yönetiminde çalışan milli sporcu, Türkiye'deki çeşitli şampiyonalarda 7 birincilik, 11 ikincilik, 4 de üçüncülük elde ettikten sonra Rusya'da 13-20 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Kupası'na katıldı.

Burada gençler 51 kiloda Kazak ve Rus rakiplerini yenen Kurt, ilk kez katıldığı uluslararası şampiyonadan birincilikle dönmeyi başardı.

"O gün iyi ki dayak yemişim"



Fevzi Kurt, yaptığı açıklamada, okulda 7 kişinin kendisini dövmesi üzerine dövüş sanatlarına merak saldığını, bu şekilde spora başladığını söyledi.

Ailesinin desteğiyle dünya şampiyonu olduğunu vurgulayan Kurt, "O gün iyi ki dayak yemişim. Onların sayesinde dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.