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Yediği armuttan öldü!

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yediği armuttan boğazı tahriş olan 6 yaşındaki Esma Topçu, kaldırıldığı hastanede öldü. Minik Esma'nın kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.

16 Temmuz 2017 Pazar 20:01
Yediği armuttan öldü!

Dalaklı Mahallesi'ndeki evlerinde, dün saat 20.00 sıralarında, babası Muhammet Topçu, annesi Pınar Topçu ve ablası Emine Topçu ile armut yiyen Esma Topçu, bir süre sonra rahatsızlanıp, kusmaya başladı. Bunun üzerine küçük kız, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Boğazı tahriş olduğu belirlenen Esma Topçu'ya serum takıldı.

Ancak, buna rağmen hayati fonksiyonlarının kötüye gitmesi üzerine çocuk doktoru çağrıldı.

Doktorun müdahalesine rağmen minik Esma, yaşamını yitirdi.

Esma'nın ani ölümü, ailesi ve acı haberi alan yakınlarını yasa boğdu. Pınar Topçu'nun "Ne olur minik kızımı bana gösterin. O ölmedi. Kızımı istiyorum" diyerek ağlayıp, ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Yakınları Esma'nın ölümünde ihmal olduğunu ileri sürüp, doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacaklarını söyledi. Esma Topçu'nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 20:01
  1. Yediği armuttan öldü
  2. Muğla'nın Ortaca İlçesi armuttan ölen
  3. Esma Topçu
  • saddisaddi1 sa önce
    CANIM BENİM. CENNETMEKAN YAVRUM. ADLİ TIP SEBEBİ MUTLAKA ORTAYA ÇIKARMALIDIR.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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