'Yedi Kardeşler' türbesindeki kemikler ortaya çıktı!

Bir rivayet göre Putperes bir kralın inançları nedeniyle uyudukları sırada öldürüldüğü, başka bir rivayete göre ise savaş sırasında şehit düşen asker oldukları söylenen ve içerisinde 7 kardeşin mezarlarının bulunduğu Kap Cami Mahallesi'ndeki 'Yedi Kardeşler' türbesinin bitişiğinde bulunan arazide iş makinesiyle düzeltme çalışması yapıldı.

İş makinesinin arazideki çalışmasında türbedeki mezarların kemikleri gün yüzüne çıktı. Açık alandaki kafatası ve kemikleri görenler, tepki gösterdi.