Cloudflare

'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlanan anayasa değişikliği teklifinde yer alan yedek milletvekilliğinin 19 AB üyesi ülkede uygulandığı belirlendi.

'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:46
Bu haber 241 kez okundu

Adalet Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre, AB üyesi ülkelerin 19'unda bulunan yedek milletvekilliğinin, belirlenen nedenlerle boşalan üyeliklere yedek üyenin getirilmesi şeklinde uygulanıyor.

Araştırmada, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, Letonya, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan'da "yedek milletvekilliği" sistemi bulunduğu belirtildi.

Almanya, İspanya, Yunanistan ve Makedonya'da ölüm ve istifa durumunda yedek milletvekilliği devreye giriyor.

Yetersizlik veya başkaca nedenlerin yer aldığı uygulama kapsamında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa ve Finlandiya'da bakan olunması, yürütme organında yer alma gibi görevde yükselme durumları da dikkate alınıyor.

Doğum ve hamilelik de nedenler arasında
Slovenya ve İsveç'te ise sadece doğum ile hamilelik durumlarında yedek milletvekili göreve başlatılıyor.

Makedonya'da istifanın yanı sıra "bazı suçlardan ceza alınması", "yasama üyeliğiyle bağdaşmayan bir işin üstlenilmesi", "vatandaşlığın kaybı", "görev yeterliğini kaybetme" durumlarında da yedek milletvekilliği uygulanıyor.

 
EtiketlerAlmanyaSırbistanTBMMFransaİsveçBMAvusturyaBulgaristanYunanistanBelçikaPortekizHollandaDanimarkaNorveçHırvatistanİspanyaMakedonyaSlovenyaAdalet BakanlığıLetonyaFinlandiya
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Güzide isimler MEB'in çalıştayında
  • Gölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyor
  • FETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilir
  • Bir günde bir ayın namaz kazasını ödemek ister misiniz?
  • Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!
  • ABD'den tehlikeli plan! Suriye'ye gönderiyor...
  • 'Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak'
  • Trump'ın ilk işi İsrail'i kurtarmak oldu
  • İşte Cuma Hutbesi
  • Pervin Buldan gözaltına alındı
  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu: Belli acılara katlanmak gerekirKemal Kılıçdaroğlu: Belli acılara katlanmak gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na…

'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlanan anayasa değişikliği teklifinde yer alan…

CHP 506 kişiyi üyelikten attı! Sebep...CHP 506 kişiyi üyelikten attı! Sebep...

Van’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldukları halde 1 Kasım…

"Esed’in kalmasını isteyecek değiliz""Esed’in kalmasını isteyecek değiliz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşla ilgili Moskova'da düzenlenen müzakere…

Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştüMevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Halep'te…

Hiçbir ülke güvende değilHiçbir ülke güvende değil

AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Başbakan Yıldırım, İstanbul, Kayseri,…

CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık harekat hakkında Genel Kurulu bilgilendirdikten…

'Bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir''Bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve…

HDP'li başkanlar tutuklandıHDP'li başkanlar tutuklandı

PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına ve bu sabah adliyeye götürülen 7…