Yedek lastikte 1.5 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren ekipler, sevkiyatın yapıldığı otomobilin sürücüsü Abdullah Ö.'yü takibe aldı. Abdullah Ö., Adana- Aksaray yolunun kent merkezi girişinde durduruldu.

Otomobilde 'Odi' isimli eğitimli köpek de kullanılarak, arama yapıldı. Araçta, yedek lastik içinde 1.5 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Abdullah Ö. ve araçtaki Bahadır S. (40), gözaltına alındı.