YDS başvuruları başladı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuruları, 15 Şubat'a kadar alınacak.07 Şubat 2018 Çarşamba 17:14
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuruları, 15 Şubat'a kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi 1 Nisan 2018'de yapılacak.
Adaylar 15 Şubat'a kadar başvurabilecek
Sınava başvurular, bugünden itibaren 15 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.