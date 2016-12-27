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Yazın su kışın kar altında

Kar, Doğu Anadolu'da etkili oluyor. Ağrı’da yoğun kar yağışın ardından oluşan manzara, etkileyici bir görüntü oluşturdu. Yaz aylarında Yazıcı Barajı sularının altında kalan Başçavuş Köyü Camisi, kışın da kar altında kalınca ilginç bir manzara oluştu.

Yazın su kışın kar altında
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:35
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Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdare ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, kapalı bulunan 46 köy yolunun ise en kısa sürede açılacağı belirtildi. Öte yandan, kent merkezine bağlı köy ve mezraları çevreleyen dağlarda bulunan kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen kış mevsimi özellikle güneşli havalarda kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Hiçbir iz bulunmayan kilometrelerce büyüklükteki beyaz dağlar ve kar manzaraları, güneşin parıltısı altında seyredenleri büyülüyor.

Caminin sadece minaresi kaldı

Ağrı merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş Köyü'nün yarısı Yazıcı Barajı'nın suları altında kaldı. Sular altında kalanlar arasında köyün camisi ve sağlık ocağı da vardı. Baraj gölü soğuk nedeniyle buz tutunca yağan karla birlikte bu ilginç görüntü ortaya çıktı.


 
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