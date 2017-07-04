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Yazın sıcağını unutturuyor! 20 ton satılıyor...

Sıcaklığın sıfırın altında 45 dereceye  kadar düştüğü soğuk hava depolarının bulunduğu tesislerde buz üretenler, yazın  bunaltıcı havasından etkilenmeyen ender meslek grupları arasında yer alıyor.

04 Temmuz 2017 Salı 15:23
Yazın sıcağını unutturuyor! 20 ton satılıyor...

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aşarak mevsim normallerinin üstüne  çıktığı, vatandaşların dışarıda nefes almakta bile zorlandığı şu günlerde buz  üretimi tesislerinde çalışanlar, hemen herkesin bulunmak istediği serin ortamda  mesleğini icra ediyor.

İnşaatlarda, tuğla ve kiremit ocaklarında, ekmek fırınlarında  mevsimsel sıcaklığın yanı sıra çalıştıkları ortamın sıcaklığına da katlanmak  zorunda kalanlara adeta nazire edercesine buz üretim tesislerinde ekmek  paralarını kazananlar, kendilerini şanslı hissediyor.

Buz üreten tesislerde çalışanlar bir yandan üretim yaparken, diğer  yandan da kavurucu sıcaklarda serin ortamda çalışmanın keyfini yaşıyor.

GÜNDE 20 TON BUZ SATIŞI

Buz üretim tesisi sahibi Şükrü Akay, sıcaklığın artması nedeniyle  yazın, kışa oranla buz üretiminin daha da zorlaştığını ifade etti. Akay, yaklaşık 3 tonluk buz kalıplarının yazın 18 saatte, kışın ise 8  saatte oluştuğunu anlattı.

Sıcaklığın dayanılmaz hale geldiği yaz aylarında günde 20 tonun  üzerinde buz satışı gerçekleştirdiklerini belirten Şükrü Akay, kışın ise günlük  satış miktarının 5 tona kadar düştüğünü bildirdi.

Çalışanların sıcaklığın düşük olduğu depolara mont ve yelek giyerek  girdiğini ifade eden Akay, soğuk hava depolarının içerisinde çalışma sistemi  olmadığını, buz kalıplarının naklini yapan çalışanların da depolarda en fazla 5  dakika durabildiğini dile getirdi.

Buz kalıplarının su ile doldurulduğu, buzların paketlendiği yerlerde  ise sıcaklığın en fazla 20 derece olduğunu aktaran Şükrü Akay, üretime  katılanların serin ortamda çalıştığını belirtti.

Akay, "Buz üretiminde çalışmak yazın bir avantaj sağlıyor. Diğer  mesleklere oranla buzhanede üretime katılanlar rahat ortamda çalışıyor,  serinliğin tadını çıkarıyor. Aşırı sıcakların yaşandığı yazın, 20 ile sıfırın  altında 45 derece arasında çalışmak kendimizi şanslı hissettiriyor." ifadesini  kullandı.

ÇALIŞANLAR DA MEMNUN

Yaklaşık 3 yıldır buz üretim tesisinde çalıştığını anlatan İbrahim  Coşkuner ise önceden inşaat sektöründe çalıştığını, şimdiki işinde ise yazın  sıcağını unuttuğunu söyledi.

Coşkuner, aşırı sıcakları hiç hissetmediklerini, zaman zaman soğuk  hava depolarına girerek belirli süreler beklediklerini kaydetti.

Buz üretimde çalışanların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini,  düzenli bir yemek programları

Tesiste görev alan Yunus Emre Ercan da dışarıda çalışanların aşırı  sıcaklara dayanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ercan, "İnşaatlarda çalışanlar güneşin etkisiyle zorlanıyor ama biz  serin ortamda, güneşi fark etmeden çalışıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. Keyifli  bir mesleği icra ediyorum." dedi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:23
  1. buz kalıpları
  2. sıcak hava
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