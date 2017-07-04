Yazın sıcağını unutturuyor! 20 ton satılıyor...

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aşarak mevsim normallerinin üstüne çıktığı, vatandaşların dışarıda nefes almakta bile zorlandığı şu günlerde buz üretimi tesislerinde çalışanlar, hemen herkesin bulunmak istediği serin ortamda mesleğini icra ediyor.

İnşaatlarda, tuğla ve kiremit ocaklarında, ekmek fırınlarında mevsimsel sıcaklığın yanı sıra çalıştıkları ortamın sıcaklığına da katlanmak zorunda kalanlara adeta nazire edercesine buz üretim tesislerinde ekmek paralarını kazananlar, kendilerini şanslı hissediyor.

Buz üreten tesislerde çalışanlar bir yandan üretim yaparken, diğer yandan da kavurucu sıcaklarda serin ortamda çalışmanın keyfini yaşıyor.

GÜNDE 20 TON BUZ SATIŞI

Buz üretim tesisi sahibi Şükrü Akay, sıcaklığın artması nedeniyle yazın, kışa oranla buz üretiminin daha da zorlaştığını ifade etti. Akay, yaklaşık 3 tonluk buz kalıplarının yazın 18 saatte, kışın ise 8 saatte oluştuğunu anlattı.

Sıcaklığın dayanılmaz hale geldiği yaz aylarında günde 20 tonun üzerinde buz satışı gerçekleştirdiklerini belirten Şükrü Akay, kışın ise günlük satış miktarının 5 tona kadar düştüğünü bildirdi.

Çalışanların sıcaklığın düşük olduğu depolara mont ve yelek giyerek girdiğini ifade eden Akay, soğuk hava depolarının içerisinde çalışma sistemi olmadığını, buz kalıplarının naklini yapan çalışanların da depolarda en fazla 5 dakika durabildiğini dile getirdi.

Buz kalıplarının su ile doldurulduğu, buzların paketlendiği yerlerde ise sıcaklığın en fazla 20 derece olduğunu aktaran Şükrü Akay, üretime katılanların serin ortamda çalıştığını belirtti.

Akay, "Buz üretiminde çalışmak yazın bir avantaj sağlıyor. Diğer mesleklere oranla buzhanede üretime katılanlar rahat ortamda çalışıyor, serinliğin tadını çıkarıyor. Aşırı sıcakların yaşandığı yazın, 20 ile sıfırın altında 45 derece arasında çalışmak kendimizi şanslı hissettiriyor." ifadesini kullandı.

ÇALIŞANLAR DA MEMNUN

Yaklaşık 3 yıldır buz üretim tesisinde çalıştığını anlatan İbrahim Coşkuner ise önceden inşaat sektöründe çalıştığını, şimdiki işinde ise yazın sıcağını unuttuğunu söyledi.

Coşkuner, aşırı sıcakları hiç hissetmediklerini, zaman zaman soğuk hava depolarına girerek belirli süreler beklediklerini kaydetti.

Buz üretimde çalışanların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini, düzenli bir yemek programları

Tesiste görev alan Yunus Emre Ercan da dışarıda çalışanların aşırı sıcaklara dayanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ercan, "İnşaatlarda çalışanlar güneşin etkisiyle zorlanıyor ama biz serin ortamda, güneşi fark etmeden çalışıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. Keyifli bir mesleği icra ediyorum." dedi.