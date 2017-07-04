Yazın sıcağını unutturan meslek

Sıcaklığın sıfırın altında 45 dereceye kadar düştüğü soğuk hava depolarının bulunduğu tesislerde buz üretenler, yazın bunaltıcı havasından etkilenmeyen ender meslek grupları arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aşarak mevsim normallerinin üstüne çıktığı, vatandaşların dışarıda nefes almakta bile zorlandığı şu günlerde buz üretimi tesislerinde çalışanlar, hemen herkesin bulunmak istediği serin ortamda mesleğini icra ediyor.

İnşaatlarda, tuğla ve kiremit ocaklarında, ekmek fırınlarında mevsimsel sıcaklığın yanı sıra çalıştıkları ortamın sıcaklığına da katlanmak zorunda kalanlara adeta nazire edercesine buz üretim tesislerinde ekmek paralarını kazananlar, kendilerini şanslı hissediyor.

Buz üreten tesislerde çalışanlar bir yandan üretim yaparken, diğer yandan da kavurucu sıcaklarda serin ortamda çalışmanın keyfini yaşıyor.

Günde 20 ton buz satışı

Buz üretim tesisi sahibi Şükrü Akay, sıcaklığın artması nedeniyle yazın, kışa oranla buz üretiminin daha da zorlaştığını ifade etti.

Sıcaklığın dayanılmaz hale geldiği yaz aylarında günde 20 tonun üzerinde buz satışı gerçekleştirdiklerini belirten Şükrü Akay, kışın ise günlük satış miktarının 5 tona kadar düştüğünü bildirdi.

Akay, "Buz üretiminde çalışmak yazın bir avantaj sağlıyor. Diğer mesleklere oranla buzhanede üretime katılanlar rahat ortamda çalışıyor, serinliğin tadını çıkarıyor. Aşırı sıcakların yaşandığı yazın, 20 ile sıfırın altında 45 derece arasında çalışmak kendimizi şanslı hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Çalışanlar da memnun

Yaklaşık 3 yıldır buz üretim tesisinde çalıştığını anlatan İbrahim Coşkuner ise önceden inşaat sektöründe çalıştığını, şimdiki işinde ise yazın sıcağını unuttuğunu söyledi.

Coşkuner, aşırı sıcakları hiç hissetmediklerini, zaman zaman soğuk hava depolarına girerek belirli süreler beklediklerini kaydetti.

Tesiste görev alan Yunus Emre Ercan, "İnşaatlarda çalışanlar güneşin etkisiyle zorlanıyor ama biz serin ortamda, güneşi fark etmeden çalışıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. Keyifli bir mesleği icra ediyorum." dedi.