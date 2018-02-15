Yazılımda akademik işbirliği
Kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, İstinye Üniversitesi ile ortak bilimsel çalışmalar yapmak, meslek içi eğitimlerdeki güç ve birikimlerini birleştirmek ve sonuçlarını paylaşmak konularında bir iş birliği protokolü imzaladı.15 Şubat 2018 Perşembe 10:27
İstinye Üniversitesi Rektörü Melih Bulu ile Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; İstinye Üniversitesi’nde ilgili bölüm ve derslerde ticari yazılım olarak "Mikro Yazılım" programları kullanılacak. İstinye Üniversitesi’nde, Mikro Yazılım tarafından "eğiticinin eğitimi" ve “yerinde eğitim” programları düzenlenecek. 2018-2019 eğitim yılı sonunda başarılı öğrenciler Mikro Yazılım resmi sertifikası almaya hak kazanarak, kariyer hedeflerine katkı sağlayabilecekler.
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