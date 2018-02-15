Yazılımda akademik işbirliği

İstinye Üniversitesi Rektörü Melih Bulu ile Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; İstinye Üniversitesi’nde ilgili bölüm ve derslerde ticari yazılım olarak "Mikro Yazılım" programları kullanılacak. İstinye Üniversitesi’nde, Mikro Yazılım tarafından "eğiticinin eğitimi" ve “yerinde eğitim” programları düzenlenecek. 2018-2019 eğitim yılı sonunda başarılı öğrenciler Mikro Yazılım resmi sertifikası almaya hak kazanarak, kariyer hedeflerine katkı sağlayabilecekler.