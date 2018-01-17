Yazılımcı ve mühendis aranıyor

Dijital teknolojileri kullanarak daha fazla aday ve işvereni doğru işle buluşturma sürecinde olan kariyer şirketleri, adayların isabetli ilerlemeleri için de çalışmalar yapıyor. İstihdama dönük endeks çalışmaları da yapan Kariyer.net’in bu konudaki son verilerinde dijitalleşmenin hayatımıza ne denli etki yaptığı ortaya çıktı. Yazılımcı arayan şirketlerin sayısında büyük bir artış gözlendi. Aralık ayında yeni iş ilanı sayısı 18.720 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 41’lik artış yaşandı.

"İSTİHDAM PİYASASINDA OLUMLU İVME VAR"

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal yaptığı değerlendirmede, “Yılın son istihdam endeksi, istihdam piyasasında geçen yılın ilk çeyrek döneminden itibaren başlayan hareketliliğin ivme kazanarak devam ettiğini gösteriyor. Teknik pozisyonlara olan talep dikkat çekerken, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak isteyen firmaların verdiği satış sonrası hizmet nedeniyle Çağrı Merkezi Elemanına olan ihtiyacın da arttığı görülüyor. Kariyer.net olarak mavi yaka iş ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiğimiz lokasyon bazlı iş arama uygulaması ‘İşin Olsun’un Aralık 2017 verileri de mavi yaka istihdam piyasasında da canlılık yaşandığına işaret ediyor” açıklamasını yaptı.

ÇAĞRI ELEMANI OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Aralık ayında en çok ilan yayınlanan pozisyon Satış Temsilcisi pozisyonu oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en çok artış yakalayan pozisyonları incelediğimizde ise ilk sırayı yüzde 33’lük artışla Yazılım Uzmanı ve Mühendis pozisyonları paylaştı. Firmaların satış sonrası verdiği destek hizmetinin artması nedeniyle son dönemde dikkat çekici biçimde talep gören Çağrı Merkezi Elemanı pozisyonu ise yüzde 30’luk bir artışla üçüncü sırada yer aldı. Geçen aya göre en büyük düşüş ise İK Uzmanı (-7%) ve Muhasebe Elemanı (-5%) pozisyonlarında yaşandı.

TURİZM KENTLERİ ANTALYA VE İZMİR İLK SIRADA

İller bazında geçen yılın aynı ayına göre yapılan değerlendirmede ilan sayısında en yüksek artış yaşayan şehirlerin yüzde 42 ile Antalya, yüzde39 ile İzmir olduğu görüldü. Ankara ile Tekirdağ ise yüzde 33’lük artışla üçüncü sırayı paylaştı. Kış mevsiminin başlaması nedeniyle turizm kentlerinde beklenen düşüşün gerçekleşmediği; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle de hem Antalya’da hem İzmir’de artışın devam ettiği görüldü.

TEKSTİL YİNE ZİRVEDE

Aralık ayının lider sektörü 5.930 adet ilanla Tekstil sektörü oldu. Tekstil sektörü 2016’nın aynı ayına oranla yüzde 32’lik bir artış kaydetti. Üretim-Endüstriyel Ürünler sektörü 5.903 ilanla ikinci sırada yer alırken geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 38 artış ile dikkatleri üzerine topladı. Aralık 2016’ya göre en fazla artış yaşayan diğer sektörler yüzde 33’lük oranla Bilişim ve yüzde 31’lik artışla Elektrik-Elektronik oldu. Yapı, Gıda ve Ticaret sektörleri ise geçen aya göre yüzde 7’lik düşüş yaşadı.

MAVİ YAKALILARIN ŞANSI ARTIYOR

Mavi yakalı istihdam piyasasına yeni bir soluk kazandıran mobil uygulaması “İşin Olsun”un verilerine göre, aralık ayında en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonlar Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Elemanı ve Şoför/Sürücü oldu. Uygulamada telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise Garson, Temizlik Görevlisi, Sekreter, Şoför/Sürücü ve Aşçı olarak sıralandı. İşin Olsun’da aralık ayında yayınlanan yeni iş ilanları ise en çok şu pozisyonlarda oldu: Garson, Güzellik Elemanı, Sekreter, Temizlik Görevlisi ve Danışman.