Yazılım müfredata girmeli

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA - Araştırmacılar, Türkiye sanayisinin, hammaddesine ve kaynaklarına daha kolay ulaşılabilen üretimleri tercih etmesi gerektiğini savunurken aynı zamanda doğru uygulanacak teşvik programları sayesinde bazı konularda katma değerli üretim yapılabileceğini söylüyor. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, CPM Yazılım olarak yüksek katma değerli ürünler üreten firmalara ERP çözümleri sunduklarının altını çiziyor. Eğitim alanında yapılacak olan yenilikçi yaklaşımlar ile ilkokul müfredatına mutlaka yazılım ile ilgili dersler eklenmesi gerektiğini savunan Recep Palamut; “İngiltere’de pilot okullar seçerek 5 bin öğrenciye ucu açık oyunlar veriliyor ve çocuklardan bu oyunu geliştirmeleri isteniyor. Böylece öğrencilerin hayal dünyası gelişirken bir yandan da yazılımı öğrenme fırsatı buluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın acilen yazılım konusunu müfredata alması gerektiğini düşünüyoruz. Süreci ne kadar hızlı entegre edersek o kadar yararımıza olur” şeklinde konuştu.



İZİN VERSİNLER GÜNEYDOĞU’DA PİLOT OKUL BELİRLEYELİM



Eğitimin her şeyden önemli olduğunu söyleyen Palamut, CPM Yazılım olarak sosyal sorumluluk projeleri ile destek olduklarını söylüyor. Mesleki eğitim konusunda çok fazla prosedür olduğunu da aktaran Palamut; “Biz hem endüstri meslek liselerinde hem de üniversitelerin yazılım, işletme ve iktisat bölümlerinde dersler vermek istiyoruz. Bunun dışında düzenli eğitimler vermeyi planladığımız CPM Akademi’yi hızlıca hayata geçirerek, sürece entegre etmek önceliklerimiz arasında. Bize izin versinler, Güneydoğu’ya giderek birkaç pilot okul belirleyelim, müfredatlarına yazılım dersi eklensin, biz de her türlü desteği sağlayalım. CPM Yazılım olarak bu tarz bir çalışmada en ön safta yer alabilecek konumdayız” ifadelerini kullandı.



MESLEK LİSELERİ KONUSU



Meslek liseleri konusunun gündeme alınmasının da bir diğer önemli husus olduğunu belirten Palamut; “Meslek liseleri Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası. Meslek liselerinin kaliteli eğitim vermesi dönüşüm sürecinde de nitelikli ara eleman yetiştirilmesini sağlar. Ama şu an ne yazık ki Türkiye’nin her sektörde ara eleman sıkıntısı var. Bakın Almanya neden sanayi ülkesi? Çünkü meslek liselerine yatırım yapıyor. Orada yetiştirilen öğrencilerin hepsini istihdam edebiliyor. Ama günümüz Türkiyesine baktığımızda bunu göremiyoruz. Meslek lisesi öğrencileri, üniversiteye girişte her sene farklı sorunlarla mücadele ediyor. Okul puanı, kat sayı gibi... Bizim gelişmemiz için öncelikle meslek lise sorununu ortadan kaldırmamız ve bu liselerin önünü açmamız gerekiyor” görüşünü dile getirdi.