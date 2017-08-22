Yazıcı’ya izin çıkmadı

Bordo-Mavililer’in önceki akşam Fenerbahçe’yle oynadığı karşılaşma sırasında Kadıköy’de bir İngiliz scout şefi de Yusuf Yazıcı’yı izlemişti. Konuyla ilgili gelişmeyi doğrulayan Başkan Muharrem Usta, genç yıldızı kim isterse istesin şampiyonluk hedefledikleri 50. yıllarında satmayı düşünmediklerini söyledi. Usta, “Bu sezon önemli hedeflerimiz var ve Yusuf da bize bu hedeflerimiz doğrultusunda yardımcı olacak. Onu satmayı düşünmüyoruz” yorumunda bulundu.