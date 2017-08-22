Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yazıcı’ya izin çıkmadı

Başkan Muharrem Usta, genç yıldızı kim isterse istesin şampiyonluk hedefledikleri 50. yıllarında satmayı düşünmediklerini söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 10:05
Yazıcı’ya izin çıkmadı

Bordo-Mavililer’in önceki akşam Fenerbahçe’yle oynadığı karşılaşma sırasında Kadıköy’de bir İngiliz scout şefi de Yusuf Yazıcı’yı izlemişti. Konuyla ilgili gelişmeyi doğrulayan Başkan Muharrem Usta, genç yıldızı kim isterse istesin şampiyonluk hedefledikleri 50. yıllarında satmayı düşünmediklerini söyledi. Usta, “Bu sezon önemli hedeflerimiz var ve Yusuf da bize bu hedeflerimiz doğrultusunda yardımcı olacak. Onu satmayı düşünmüyoruz” yorumunda bulundu. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:05
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
    1. İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
    2. Avrupa Birliği'nden küstah Erdoğan..
    3. Diyarbakır'da sıcak çatışma çıktı!
    4. Darbecilerin ilk işi ortaya çıktı!..
    5. TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira..
    6. CHP'nin 2019 hedefi o 7 büyükşehir
    7. Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
    8. Diyarbakır'da şiddetli çatışma! 2..
    9. Altın fiyatları bugün ne kadar?
    10. Ev ve araba alacaklar dikkat! Büyük..
    11. Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat..
    12. Amerika bombalarıyla ayağını..
    13. Başakşehir tarih yazma peşinde!..
    14. Lüks araçları görenler şaştı kaldı…..
    15. Özel ekipler geldi! Giriş çıkışlar..
    16. Şeker kutusunda Extacy'ye jandarma..
    17. Et tansiyonu yükseltir mi?
    18. Rodos'tan denize bırakılan mektup..
    19. Brent petrol 52 doları zorluyor
    20. İstanbul'da bu sabah! Poşetlediler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...