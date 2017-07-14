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Yazıcıoğlu'nun ölümü darbe raporunda!

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporunda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bilgiler yer aldı. Raporda. Yazıcıoğlu'nun emniyet içinde FETO'cülerin kurduğu 'Gladio' tipi örgütlenmeyi çözdüğü belirtildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 08:32
Yazıcıoğlu'nun ölümü darbe raporunda!

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun TBMM'ye sunduğu raporda helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı  Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin detaylar yer aldı.

Geçmişte yaşanan ve Türkiye gündemini hale meşgul eden pek çok karanlık olayın arkasında FETÖ'nün olduğu şüphesinden bahsedilen raporda, "Bu olayların en menfur olanlarından biri de 25 Mart 2009'da helikopter düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu altı kişinin şüpheli ölümüdür" denildi. 

ÖRGÜTLENMEYİ ÇÖZMÜŞTÜ

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Yazıcıoğlu, Dink cinayeti ile BBP arasında doğrudan ilişki kurma çabalannı önce 'Bizim tarlayı da sürmüşler' diyerek göğüslemiş ve ardından FETÖ'cü çetenin deşifre edilmesi için yoğun bir çaba sarf etmişti. Suikaste uğradığı hafta Dink ailesiyle, Hrant Dink cinayeti konusunda ulaştığı bilgileri paylaşmak için randevulaştığı bilinmektedir. Muhsin Yazıcıoğlu muhtemelen Emniyet içinde FETÖ'cü çetenin kurduğu 'Gladio' tipi bir örgütlenmeyi çözmüştü ve bunu önce Dink ailesi sonra da devletin en üst makamlarıyla paylaşmak üzereydi." 

O HASSASİYET ARAŞTIRILMALI 
Raporda, Yazıcıoğlu'nun düştüğü helikopterin parçalarını sökenler arasında bulunan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki oteline baskın yapanlar arasında olmalarının da hassasiyetle araştırılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Yenişafak

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 08:32
  1. Muhsin Yazıcıoğlu
  2. Darbe Girişi
  3. BBP
  4. TBMM
  5. Aydın
  6. Marmaris
  7. Hrant Dink
  8. Tayyip Erdoğan
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