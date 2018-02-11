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Yazı gönderildi! PÖH'ler Afrin yolunda

Doğu ve Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında Jandarma Özel Harekât birlikleri ile büyük başarı sağlayan Polis Özel Harekât Afrin’e gidiyor. Türkiye’de toplam 34 ilden 1100 PÖH mensubuna ‘hazır olun’ yazısı gönderildi.

11 Şubat 2018 Pazar 08:06
Yazı gönderildi! PÖH'ler Afrin yolunda

50 tim halinde Afrin’e intikal edecek PÖH’ler, bölgede Mehmetçiğe destek olacak. PÖH’lere 25 zırhlı araç da eşlik edecek. Afrin’i çevreleyen tepelerde büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından teröristler buralardaki mevzileri terk ederek beldeler ve ilçe merkezlerine çekildi. Yeni Şafak'ın haberine göre; terör örgütünün sivil yerleşim yerlerinde çok sayıda hendek kazdığı, mayın ve el yapımı patlayıcı döşediği, büyük yığınak yaptığı belirtiliyor. Afrin için seçilen PÖH timlerinin Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında büyük tecrübe kazanan polislerden oluştuğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 08:06
  1. PÖH
  2. Afrin

YORUM YAZ

  • CobanHasanCobanHasan28 dk önce
    Sakalda kesseler, perukda taksalar etekde giyseler, BITECEKLER ! Mehmed bunlari bir bir tavsan gibi avliyor, Nazli bayrak dalgalaniyor, Kuran rehber oldukca Allah bu millete yenilgi göstermez ( süphesiz en dogrusunu O bilir ) Görecekler bici`yi buji`yi münafik, müsrik ve kallesler. Reis, Baskomutan iyiki varsin, bir isaret yeter, coban`da olsam, mühendis`de olsak hizmetindeyiz !
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