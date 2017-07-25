Yazdığı senaryoyu oynamış... 7 yıl hayvanat bahçesinde saklanan katilin kimliği şoke etti!

Avustralya’da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı Malcolm Naden’in polisten kaçmak için 7 yıl boyunca hayvanat bahçesinde saklandığı günleri anlatan "The Contractor" adlı bir kitap çıktı. Kitapta, katilin hayvanat bahçesinde nasıl yaşadığı, fillerden muz çalarak, kaplumbağa yiyerek beslendiği ve gergedanların yanında uyuyarak hayatta kaldığı anlatılıyor.



Avustralya’da, kuzeni Lateesha Nolan'ı ve kuzeninin sevgilisi Kristy Scholes'ü öldüren Malcolm Naden, 2005 ile 2012 arasında polisten kaçmayı başarmıştı. 2012’de yakalanan zanlının 7 yıl boyunca ülkenin güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde saklandığı ortaya çıkmıştı.