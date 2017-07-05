Yazarlar 15 Temmuz destanını anlatacaklar

FETÖ İhanet Hareketi ve Türkiye düşmanı dış güçler tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe ve işgal hareketine tepkiler dinmek bilmiyor. Birinci yılını dolduran ihanet olayına dair ardarda kitaplar yazılırken 41 yazar da Yeniden İstiklal adlı eserde buluştular. Aralarında Türkiye genelinde tanınan, sevilen ve okunan bir çok yazarın bulunduğu kitapta yazarlar cesaretle düşüncelerini dile getirip 15 Temmuz’da yaşananları ve yaşadıklarını yazılarında ve şiirlerinde dile getirdiler.

Yazar Elif Sönmezışık tarafından hazırlanan ve Mihrabad Yayınları'nca neşredilen Yeniden İstiklal kitabının tanıtım toplantısı, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Cağaloğlu’nda Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezi’nin büyük konferans salonunda gerçekleşecek toplantıda, kitapta yazısı bulunan 41 yazarın da hazır bulunması ve konuşması bekleniyor. Programı kitapta da yazısı bulunan Cihat Zafer sunacak. “15 Temmuz Destanı”nın hatıralar eşliğinde anlatılacağı günde, ayrıca direniş gecesi ile istiklal ve vatan nöbetlerinden seçilen fotoğraflar da sergilenecek. Bütün şehitlerimizin rahmetle ve saygıyla yâd edileceği programa, şehit yakınları ile gazilerin de katılması bekleniyor.

BÂBIÂLİ’DE UNUTULMAYACAK BİR PROGRAM

Damla Yayın Grubu bünyesinde kurulan Mihrabad Yayınları’nın düzenlediği programda kitapta adı geçen yazarlar yapacakları kısa konuşmalarla duygu ve düşüncelerini dile getirecekler. Şairler ise kitapta yer alan şiirlerini okuyacaklar. Kültür, sanat, edebiyat, siyaset ve yayın dünyasından bir çok şahsiyetin katılmasının beklendiği toplantının ardından Yeniden İstiklal kitabında yer alan 41 yazarın özlü sözlerinden ve fotoğraflarından meydana gelen sergi ile “15 Temmuz Destanı Fotoğrafları Sergisi” gezilecek. Duygu yüklü anma programına katılımın serbest olacağı belirtildi. Asırlık ve köklü bir müessese olan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezi, Cağaloğlu’nun merkezinde, Bâbıâli Caddesi Numara 17 adresinde hizmet veriyor.

41 YAZARDAN MİLLETİN UYANIŞ MANİFESTOSU

Elif Sönmezışık’ın hazırladığı Yeniden İstiklal (41 Yazarın Kaleminden 15 Temmuz Destanı) kitabı, Mihrabad Yayınları tarafından neşredildi. Eserde edebiyat dünyasının seçkin yazarlarının yazı ve şiirleri yer alıyor. Kitapta yer alan imzalar alfabetik olarak şöyle: Ali Erkan Kavaklı, Ayla Ağabegüm, Belma Aksun, Bestami Yazgan, Can Kemal Özer, Cemalettin Tül, Cihat Zafer, Dursun Ali Taşçı, Fatma Pekşen, Gülcan Tezcan, Gürbüz Azak, Harun Çolak, Harun Yöndem, Hasan Basri Bilgin, İhsan Kabil, İsmail Bilgin, Leyla İpekçi, Mehmet Kâmil Berse, Mehmet Nuri Yardım, Mehmet Uyar, Metin Önal Mengüşoğlu, Muhterem Yüceyılmaz, Murat Başaran, Mustafa Özçelik, Mustafa Uçurum, Nuh Albayrak, Nurettin Durman, Osman Kibar, Recep Seyhan, Sabahat Emir, Sadık Söztutan, Sadık Yalsızuçanlar, Selvigül Şahin, Serdar Üstündağ, Süleyman Karakulluk, Şakir Kurtulmuş, Şeref Akbaba, Üstün İnanç, Vehbi Vakkasoğlu, Yusuf Dursun, Zafer Bilgi.