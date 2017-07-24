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Yaz Spor Okulları'na rekor katılım

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasında önemli bir etken olan Yaz Spor Okulları sürüyor. Bu yıl 11.000 kişinin katıldığı Yaz Spor Okulları’nda en çok yüzme, pilates ve zumba branşları tercih ediliyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:50
Yaz Spor Okulları'na rekor katılım

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz ve kış olmak üzere yıl boyu Denizlililere ücretsiz olarak sunduğu "Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları" tüm hızıyla sürüyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan Yaz Spor Okulları kapsamında atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme ve zumba gibi birçok branşta eğitim veriliyor. Geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasında da önemli bir etken olan Yaz Spor Okulları’na bu yıl 7'den 70'e 11.000 dolayında kişinin katıldığı belirtilirken, en çok yüzme, pilates ve zumba branşları tercih ediliyor.

Spora yatırım sürecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıklı bir yaşam için sporun büyük önem arz ettiğini söyledi. Sadece çocukların değil gençlerin ve yetişkinlerin de yararlanabileceği birçok branşta ücretsiz spor kursu hizmeti verdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Spor aslında hayatın ta kendisidir. Yenilmek de vardır, galibiyet de vardır. Spor disiplin, ekip ruhu, sağlık ve mutluluk demektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin spor yapmaya mazereti olmasın, herkes istediği her alanda spor yapsın diye yatırımlarımız sürecek" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:50
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