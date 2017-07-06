Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Gençlik Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar başladı. Kurslar, uzman eğitimciler tarafından belirlenen program dahilinde verilmeye başlandı.

Tüm gençliği yaz spor okullarına davet eden Büyükşehir belediyesi Spor Kulüp Başkanı Reşat Özmen. "Büyükşehir Belediyesi spor kulübü halkımızın hizmetinde. 12 branşta kurslarımız başladı. Ailelerimiz, velilerimiz, çocuklarımız hangi branşta spor kursu isterlerse o branşta kurslar verilecek" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Müdürlüğü Antrenörleri Eğitmenlerinden Ahmet Alatlı ise "Kursiyerlerimiz yıl boyunca okul ve zorlu derslerin verdiği stres ve psikolojik ortamlardan bir nebze olsun uzaklaşmak için spor okullarını tercih ediyor" diye konuştu.

Kursiyerler de kendilerine tanıdığı imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.

Yaz spor okulları

Gençlerin vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerinin yanı sıra yetenekli sporcuların keşfedilip, geleceğin yıldız adayları haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, spor salonu,gençlik merkezi ve spor tesislilerinde, talep edilentümbranşta kurslar veriyor. Büyükşehir Belediyesi, sporcu adayına vermiş olduğuGüreş, Judo, Taekvando, Karate, Basketbol, Voleybol, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Hentbool, Atletizm, Yüzme, ve Futbol kurslarıyla Çocuk ve gençlerin boş vakitlerini verimli kullanmalarına imkan sağlıyor.

Gençlerin ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve Şanlıurfa’da spor kültürü oluşturmak amacıyla sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz bir şekilde kurs veriyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin kurslarından yararlanmak isteyen gençlerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube müdürlüğüne müracaat ederek gerekli formu doldurmaları yeterli. 18 yaş altı gençlerin faydalanabilmeleri için velililerinin izin belgesini doldurup imzalaması gerekmekte.