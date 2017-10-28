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Yaz saati kararıyla ilgili flaş gelişme

Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 07:51
Yaz saati kararıyla ilgili flaş gelişme

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 07:51
  1. kış saati
  • KayaKaya55 dk önce
    Arkadaşlar 9 yorum var ama 9 kişide uyumuş. 2018 de diyor 2017 değil. Uyanın uyanın. Şimdi anladınızmı niye 1 adım ileri gidemediğimizi? Okuduğumuzu anlamıyoruz, araştırmıyoruz.
  • KayaKaya57 dk önce
    Kardeşler. Sakin olun, bu pazar değil 28 ekim 2018 diyor yani 1 sene sonra. Şimdi kimse değiştirmesin yanlışlıkla. Seneye bir kanunla tekrar obür seneye uzar.
  • MtMt59 dk önce
    Yaz boz , yaz boz,yaz boz. Otomobiller için cam filmleri yasaktı, serbest bırakıldı iki ay kadar sonra bi haber izledim baktım ki polisler cam filmlerine ceza yazıyor. Ne olmuş tekrar yasaklanmış. Hükümet tutarlı değil.
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu karar yanlış hiç bir şey kazandırmaz çocuklarımıza ve çalışanlara eziyettir
  • aliali1 sa önce
    ya arkadaş ileri saat devam edcek diyosunuz bide geriye alinacak diyosunuz nebiçim iş
  • HusamettinHusamettin1 sa önce
    Namazımız nolcakkk
  • t.şahint.şahin2 sa önce
    Haydi arkadaşlar Ak Parti Genel merkezine alınan bu kararın, halkın % 90 nını tasvip etmediğini bildirem mail yağmuruna tutatlım..Çoğunluğa karşı çoğunluğa ragmen alınan bu BKK yanlıştır..
  • Fatih Fatih 2 sa önce
    Ne ileri alınsın ne geri. Güne erken başlamak güzel
  • t.şahint.şahin2 sa önce
    Bir Ak partili olarak hükümetin bu kadar çabuk karar değiştireceğini aklım almıyor.Sabahın çok erken saatlerinin hesabını yapan çok az bir azınlık(sesi çok çıkan).akşam geç saatlerin de hesabını yapmıyor.Aslın da enerji bakanı kamu da akşam saat 4 den sonra hiç kurum tam kapasite ile çalışmıyor boşu boşuna elektrik ve gaz harcıyorlar.Akşam mesaileri ne kadar erken biterse asıl tasarruf o zaman başlar.
  • EnverEnver2 sa önce
    Bu kadar çabuk batıl,mahalle baskısına teslim olunacağını düşenmemiştim.Toplumda oluşan olumlu hava batıla uyum,azınlığın baskısı daha etkili oldu.Daha geçen Enerji Bakanı artık saatle oynanmayacağını,bir daha geri dönüş olmadığı yönünde açıklamaları neye ne kadar nasıl güven verdikleri çok çok önemli değil mi.?
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