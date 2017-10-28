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Yaz saati kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının sürdürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:54
Yaz saati kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:54
  1. Bakanlar Kurulu
  2. Resmi Gazete
  3. yaz saati uygulaması
  4. Anadolu Ajansı
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