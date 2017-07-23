Yaz meyvelerine dikkat! İşte gizli tehlike...

Karpuzdan üzüme, erikten şeftaliye, incirden armuta kadar rengarenk yaz meyveleri hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştah açıyor. Ancak bu meyvelerin yararları kadar zararları da bulunuyor. Beslenme ve diyet uzmanı Neşe Ceylan, meyvelerdeki gizli tehlikelere dikkat çekerek şu uyarılarda bulunuyor:

Armut tansiyonu düşürüyor: Kalp çarpıntısından sindirim sistemine, kanserden hamilelik bulantılarına kadar birçok faydası olan armut zihni de dinlendiriyor. Ancak tansiyonu düşürücü etkisi olduğundan özellikle tansiyonu düşük olanların dikkatli tüketmesi gerekiyor. Günde bir armut yeterli.

Böğürtlende Aspirin duyarlılığı: Bir porsiyonu yarım su bardağına denk gelen böğürtlen güçlü antioksidan etkiye sahip. Kanser ve tümör hücrelerinin gelişimini engelliyor, solunum yolu hastalıklarına fayda sağlıyor. Ancak, içerdiği salisilat benzeri madde nedeniyle, Aspirin'e alerjisi olanların tüketmemesi gerekiyor.

Eriği tuza batırmayın: Kalp ve böbrek hastalıklarından karaciğere dek birçok fayda sağlayan erik içeriğindeki asitli yapı nedeniyle sindirim sistemi hassasiyeti olanlara zarar veriyor. 10 tanesi bir porsiyon olan eriği tuza batırarak yemek tansiyonu yükseltiyor.

1 incir 1 porsiyon meyveye eşit: Kansızlığa ve kabızlığa iyi gelen, hücreleri yenileyen, kanserle savaşan incirin 1 adedi 48-50 kalori içeriyor. Kilo problemi yaşamamak için dikkatli olunmalı.

Kavun ülseri tetikliyor: Kalbe güç verip sakinleşiren kavun, kuru cildi nemlendiriyor. Diyabet ve ülseri olanlara ise fayda yerine zarar veriyor. 1 ince dilim yeterli.

Kayısıda şeker tehdidi: Bağışıklığı kuvvetlendiren, kansızlık ve migrene iyi gelen kayısı kan şekerini yükseltiyor. Diyabet ve böbrek hastaları kayısı yememeli.

KARPUZ ŞEKER DEPOSU

Yüzde 95'i su olan karpuz antioksidan etkiye sahip. Alzheimer'dan kansere, kalpten felce kadar birçok hastalığa karşı faydalı. Ancak glisemik etkisi yüksek olduğundan kan şekerini aniden yükseltebiliyor ve sık acıkmaya neden olabiliyor. Tam bir şeker deposu olan karpuzu tüketirken aşırıya kaçmamalı. Gün içinde 3 üçgen dilimden fazla tüketilmesi aşırı şeker yüklenmesine neden oluyor ve kilo aldırıyor. Diyabet hastaları karpuzu peynirle yiyebilir.

ŞEFTALİNİN KABUĞUNU SOYUN

Yaz sıcaklarında ter ile atılan potasyumun karşılanmasına yardımcı olduğu gibi serinletici etkiye de sahip şeftali antioksidan özelliğe sahip. Buna karşın kabuklarının ince olmasından dolayı, bakterilerin meyve içerisine yerleşme riski yüksek olduğundan tarım ilacına maruz kalabiliyor. Sağlığa ciddi zararları olan böcek ilaçları doğuştan sakatlıklara ve kansere neden olurken, sinir sistemine zarar veriyor. Kabuğunu mutlaka soyarak tüketmeli, günde bir tane yeterli.

ÜZÜMÜN GLİSEMİK İNDEKSİ YÜKSEK

Sağlığa sayısız faydası bulunan üzüm yaşlanma karşıtı olması ve yorgunluğu gidermesiyle de dikkat çekiyor. Üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol çok güçlü antioksidan etkiye sahip olduğundan ara sıra çekirdeğini dişlerinizle ezerek yemenizde fayda var. Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve. Fruktoz içeriğinin ve vücut tarafından kan şekerine karışım hızının yüksek olduğu unutulmamalı. Bir porsiyon üzüm 15 adet iri üzümden oluşuyor ve gün içinde bu sayının aşılmaması gerekiyor. Karaciğer yağlanması olanlar ve hamileler üzümü diyabet hastaları gibi dikkatli tüketmeli.

KİRAZIN KAN SULANDIRICI ETKİSİ VAR

A, C, K vitaminleri ile potasyum, fosfor ve kalsiyum minerallerinden zengin olan kiraz; ödem söktürmesinin yanı sıra, vücudu zehirli maddelerden temizliyor, böbrek taşı ve kum yapımını önlüyor, menopoz döneminde strese iyi geliyor. Ancak Aspirin etkisi yaratarak kanı sulandırması nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar çok dikkat etmeli. 1 porsiyon kiraz 15 taneye denk gelirken, gün içinde bu miktar geçilmemeli..