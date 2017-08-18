Yaz kuran kursuları sona erdi

“Kuran Ayında Kuranla Buluşalım” sloganıyla başlatılan yaz kurslarına bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi yoğun ilgi oldu. Yaz kuran kursları 3’er haftalık üç dönem halinde toplam 9 hafta süreli gerçekleştirildi. Yaz kuran kurslarında öğrencilere; Kuran-ı kerim okuma, namaz sure ve duaları ile anlamlarını öğrenme, inanç, ibadet, ahlak ve Hz. Peygamberin hayatı konularında temel dini bilgiler verildi. Bu kurslarda okutulan eğitim kitapları ve Kuran-ı kerimler müftülüklerce ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yaz kurslarının sona ermesi nedeniyle Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından, Belediye-çocuk buluşması programı gerçekleştirildi. Programda kurslara katılan öğrencilere Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından çikolata ve meyve suyu ikramı yapıldı.